Более двух тысяч сельских акимов повысят квалификацию

В Казахстане начались обучающие занятия для сельских и районных акимов. Открытие программы повышения квалификации состоялось в Агентстве по делам государственной службы с участием заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева, передаёт «24KZ».

Повысить уровень знаний акимы смогут по 17 модулям. Главными направлениями станут: эффективное использование местного бюджета, государственные закупки и налоги, управление коммунальной собственностью, экология и многое другое. Обучат также госслужащих этике и коммуникации.

Всего программа включает в себя практические упражнения, интерактивные дискуссии, тренинги и встречи с экспертами в области экономики, государственного управления и юриспруденции. Это 240 академических часов в офлайн- и онлайн-форматах.

Напомним, что обучение сельских и районных акимов стало необходимым после введения системы прямых выборов. Из 90 % избранных акимов 60% не имеют опыта работы в госслужбе.

Ерлан Абил, ректор Академии государственного управления при Президенте РК:

- Участниками курсов являются акимы, которых избрало население. Их более двух тысяч. Зачастую избранный аким не имеет опыта на государственной службе. И его опыт, и его знания недостаточны для управления сельским округом, селом или посёлком. Наша задача в организации данного курса — восполнить пробел, дать необходимые компетенции, позволить им высказывать свои проблемы и на курсах обсудить их.