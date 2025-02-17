На реках ЗКО определили 96 участков для взрывных работ

В Западно-Казахстанской области готовятся к взрывным работам, чтобы избежать образования ледовых заторов на реках и затопления прибрежных территорий, передаёт «24KZ».

Спасатели определили 96 участков площадью 90 тысяч квадратных метров в Уральске и 11 районах области. Из местного бюджета выделено более двухсот миллионов тенге. Департамент ЧС планирует задействовать 5 специальных бригад. Всего риски весеннего половодья сохраняются в 186 населённых пунктах региона.

Азамат Исмаил, главный специалист Управления ЧС ДЧС ЗКО:

- Большие реки у нас: р. Чаган, Деркул, Быковка; маловодные реки — Калдыгайты, Жаксыбай, Оленты, и дополнительные водоёмы. Дополнительно были открыты 7 гидропостов, где отсутствовал мониторинг. Также в настоящее время завершён конкурс, и будет проводиться установка 3 автоматизированных систем на трёх больших реках: это Чаган, Деркул и Жайык, для раннего обнаружения паводковых угроз.