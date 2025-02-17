Задержан экс-замакима Актау, находящийся в розыске

Бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов, находящийся в межгосударственном розыске, задержан в Узбекистане. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу, передаёт «24KZ».

По опубликованным данным, экс-чиновник незаконно пересёк границу Казахстана, а затем пытался нелегально пробраться в Узбекистан, где его задержали пограничники. Сейчас он водворён в следственный изолятор. Готовятся материалы для его экстрадиции на родину.

Напомним, Садвакасову предъявлены обвинения в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере.

По данным АФМ, в 2023 году он вместе с адвокатом Курманбаевым предложил возбудить уголовное дело против бизнес-партнёров, но, получив 90 млн тенге, присвоил деньги и не выполнил обещанное. Дело передано в специализированный межрайонный суд Павлодарской области.