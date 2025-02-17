Аттестацию не прошли 22 организации образования в Туркестанской области

В Туркестанской области 22 организации образования не прошли государственную аттестацию, передаёт «24KZ».

Пять из них прекратили работу, а детей перевели в другие учреждения. Всего в прошлом году в регионе аттестацию проходили около 500 детских садов, школ и колледжей. В большинстве из них выявлены нарушения. Их направили на повторную аттестацию. Семнадцати организациям выдали предписание устранить недостатки в короткие сроки, – сообщил руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Галымжан Алматов.

Галымжан Алматов, руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования:

- Повторную аттестацию не прошли 2 колледжа, 2 детских сада и одна школа. Эти учреждения закрыты. Ряд должностных и юридических лиц оштрафованы на 16 миллионов тенге.