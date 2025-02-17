Газоперерабатывающий завод на Кашагане введут в строй до конца 2026 года

Газоперерабатывающий завод на Кашагане с годовой мощностью 1 миллиард кубометров газа введут в строй в Атырауской области до конца 2026 года, передаёт корреспондент «24KZ».

Сейчас на объекте завершили бетонно-заливные работы. Начат монтаж металлоконструкций и механического оборудования. В минувшую субботу председатель правления Национальной компании QazaqGaz Санжар Жаркешов лично проинспектировал ход строительства.

На стройплощадке газоперерабатывающего завода на Кашагане работа кипит круглые сутки. Залито 37 тысяч кубометров бетона. На объект доставлено 90% оборудования. Идёт монтаж металлоконструкций и подъёмных кранов.

Еламан Нураш, руководитель отдела строительства:

- Ожидаем мобилизацию крупнотоннажного крана с грузоподъёмностью 400 тонн и двух кранов с грузоподъёмностью по 200 тонн. Эти краны предназначены для монтажа крупнотоннажного оборудования весом до 170 тонн. Металл — казахстанского производства.

О ходе строительства на встрече главы нацкомпании QazaqGaz и акима области доложили генподрядчики. На данный момент общий прогресс проекта составляет 42%. Задействовано 75 единиц техники. Сейчас на объекте трудятся свыше девятисот человек. В мае их количество увеличится до 2000 человек.

Санжар Жаркешов, председатель правления АО «НК «QazaqGaz»:

- Я сам лично инспектирую ход строительства. Еженедельно здесь проводим инспекцию. Большая работа проведена. Фундаментные работы уже заканчиваются. Так что строительство ещё больше ускорится. По поручению Президента окончание строительства должно быть до конца 2026 года. Мы реализуем этот проект вовремя.

Санжар Жаркешов также ознакомился с ходом строительства терминала сжиженного газа. Объект имеет большое социально-экономическое значение для региона и станет важным элементом газотранспортной инфраструктуры.

Авторы: Райхан Тажибаева, Арыстанбек Кенже, Айбек Байзақов, Жандос Рахметуллин.