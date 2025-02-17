Около 30 деревьев вырубили для строительства бизнес-центра в Караганде

В Караганде на проспекте Республики вырубили около 30 деревьев ради строительства очередного бизнес-центра. Мини-сквер украшал пустырь перед многоэтажными домами и был местом для прогулок, передаёт корреспондент «24KZ».

Около 30 карагачей на проспекте Республики вырубили рабочие для строительства трёхэтажного бизнес-центра. Планируют его открыть в конце года. Только жителей такое соседство не радует. Вместо зелёного оазиса, где можно было гулять, появится очередной частный объект с парковкой для автомобилей. Застройщик обещает посадить новые деревья весной в любом указанном месте. Правда, общественник Бахтияр Омарханов считает, что сделать это нужно было до вырубки деревьев, которые росли здесь десятками лет.

Бахтияр Омарханов, общественник:

- Здесь якобы эта компенсационная высадка, история будет в дальнейшем умалчиваться, потому что до сих пор не определили ни место, ни породу. К сожалению, по компенсационным высадкам у нас в городе полное затишье. Мы неоднократно делали запросы, мы и просили, и требовали, и всё, что можно, делали, но, к сожалению, прячут. Акимат прячет эти компенсационные высадки, не показывает.

Вместо вырубленных деревьев на проспекте Республики представитель компании Марат Кажибеков обещает посадить 280 молодых саженцев. Он также заверил, что за деревьями будут ухаживать.

Марат Кажибеков, директор по строительству:

- Мы максимально стараемся сохранить зелёный фонд и, где нам не мешает, постараемся сохранить ещё. Все необходимые мероприятия мы проведём: полив, подрезку. Сами своей компанией всю эту процедуру проведём.

В прошлом году акимат выдал разрешение на вырубку 176 деревьев в Караганде. В этом году в качестве компенсации предприниматели должны посадить 1760 саженцев. Жители в социальных сетях неоднократно жаловались на то, что эти деревья зачастую погибают. Их никто не поливает и не следит за их состоянием. Руководитель отдела районного акимата Нариман Иткарин говорит, что если такие факты подтверждаются, то на компании, проявившие халатность и социальную безответственность, подают в суд.

Нариман Иткарин, руководитель отдела планирования и благоустройства акимата района им. Казыбека Би:

- Если деревья посадят этой весной, то следующей весной поедем смотреть, прижились ли они или нет. Каждое дерево будем разбирать: если не прижились — составляем новый акт, отправляем письмо. Если пересаживать, пересаживают, если нет — то через суд будем добиваться, чтобы все эти деревья прижились.

При обследовании саженцев районному акимату приходится просить помощи лесников и экологов. В акимате нет специалистов, которые разбираются в нюансах посадки и ухода за зелёными насаждениями.

Авторы: Лиана Жамлиханова, Сайран Акамбаев, Сайлау Игликов.