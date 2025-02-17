На дорожную отрасль в Жамбылской области выделили ₸23,6 млрд

Более 23,5 миллиардов тенге выделили на дорожную отрасль в Жамбылской области, передаёт «24KZ».

На эти средства построят и отремонтируют более 400 километров дорог. Продолжат асфальтировать улицы в четырёх крупных жилых массивах Тараза и реконструируют ещё несколько. В этом году в регионе планируют реализовать 146 проектов, что позволит привести в порядок почти все дороги. Также начнут возводить мост над железнодорожными путями по улице Абая.

Дархан Абдуанов, и. о. начальника отдела управления пассажирского транспорта и автодорог:

- Стоимость проекта составляет 16,5 миллиардов. В этом году для начала работ выделено 2 миллиарда тенге из городского бюджета. Строительство путепровода даст возможность соединить две части города в один проспект. Проектом предусмотрен пешеходный мост.