Республиканский командный айтыс прошёл в Кызылорде

В Кызылорде прошёл республиканский командный айтыс «Адал еңбек – ел ырысы», передаёт «24KZ».

В поэтическом состязании приняли участие акыны из Кызылординской и Алматинской областей. Участники соревновались в различных жанрах. Мероприятие украсили выступления жыршы и термеши, а также исполнителей традиционных песен и кюев. В состав жюри вошли признанные мастера искусства.

Победителем стала команда из Кызылординской области. Они получили путёвку в финал республиканского командного айтыса. Творческий поединок состоялся в рамках Года рабочих профессий при поддержке партии Amanat и областного акимата.

Аманжол Алтай, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Финал состоится в мае этого года. Четыре команды, которые выиграли второй этап поэтического поединка, поедут в Астану и будут состязаться за первое место. Цель масштабного мероприятия — повысить и популяризировать национальное искусство, которое на протяжении веков формировало духовную идентичность казахского народа.