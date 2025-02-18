В Шымкенте закрывают частные центры для детей с особыми потребностями

Частные центры для детей с особыми потребностями в Шымкенте могут закрыться из-за вводимого лицензирования социальных услуг, сообщает «24KZ». Руководители утверждают, что новые требования невыполнимы для небольших учреждений, где занимаются от 20 до 50 детей.

Родители тоже обеспокоены. Ведь государственные организации, по их мнению, не смогут оперативно принять и помочь всем пациентам из частных центров реабилитации. А смена привычного коллектива может привести к регрессу в детском развитии.

В Шымкенте многие частные центры для детей с особыми потребностями работают последние дни. С 1 января в стране стартовало лицензирование таких организаций для защиты прав лиц с инвалидностью в соответствии с новым Социальным кодексом. Однако эта ситуация огорчила родителей, в том числе Алину Мецгер, маму близнецов с тяжёлыми диагнозами. Она категорически против смены центра.

Алина Мецгер, жительница г. Шымкента:

- Я считаю, что они не имеют права забирать право у наших детей, право выбора на реабилитацию, которую мы хотим, чтобы у них была.

Елена Фролова, президент благотворительного фонда «Оркен»:

- Наши центры практически все закрыты, которые работали по программам по госсоцзаказу. Мы не против лицензии, но эта лицензия должна быть адекватная, хотя бы к нам, неправительственным организациям. Я надеюсь, что будут изменения.

Чтобы лицензировать свою деятельность, центрам необходимо увеличить штат сотрудников. Например, если в учреждении реабилитацию проходят до 50 детей, то там должны работать 62 сотрудника. И это не только врачи, но и 3 сторожа, вахтёр, садовник, дворник, электромонтёр, подсобный рабочий, менеджер по госзакупкам. А ещё нужно закупить материально-технические средства, перечисление заняло 16 страниц в требованиях к лицензии. Кроме того, оборудовать физиокабинет и зал ЛФК. Небольшим центрам реабилитации такая трансформация не под силу. Однако в Управлении занятости и социальной защиты заверили, что дети без помощи не останутся.

Раушан Сейдакбар, руководитель отдела координации деятельности соцучреждений:

- Государственное учреждение обеспечит, но, естественно, дети уже привыкли. В этом центре привыкли, к учителям. Мы сейчас неправительственным организациям тоже помогаем. Мы уже по минимальным штатным расписаниям отправили предложение в министерство. Там требовалось, чтобы психиатр, например, психотерапевт на 1 штат, мы запросили по 0,5.

Сейчас в трёх государственных центрах Шымкента занимаются 450 детей, ещё 372 – годами посещали частные реабилитационные центры. Под угрозой работа единственного в мегаполисе центра для подростков с инвалидностью, кому исполнилось 18 лет. Ему просто нет альтернативы. Семьи особенных детей настаивают: при выдаче лицензий важно учитывать не только формальные требования, но и реальные результаты занятий.

Авторы: Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахан Бекмуратов.