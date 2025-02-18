Пешеходный мост в Семее находится в аварийном состоянии

Пешеходный мост в одном из посёлков в окрестностях Семея находится в аварийном состоянии, сообщает «24KZ». Это единственная переправа, связывающая город с населённым пунктом. Часть жителей покинула дома и перебралась в город. Однако такая возможность была далеко не у всех.

Жители дачного массива острова Большой уверяют, что мост повредило после недавнего резкого подъёма воды. Какое-то время переправа оставалась затопленной, после чего остров стал покрываться льдом. Под его давлением один из вспомогательных тросов моста оборвался и вернуть его на исходное место пока не представляется возможным. Опасаясь, что ситуация усугубится, местные жители стали покидать свои дома, в том числе 75-летняя Икен Карханова.

Икен Карханова, жительница г. Семея:

- Осталось дворов, наверное, 13-15, которым некуда идти. Например, у меня городская квартира есть. Я дом закрыла и уехала. А есть люди, которым некуда ехать. И у них, например, нет возможности ни за хлебом сходить, ни врача вызвать. Все в возрасте, все пенсионеры.

Часть оборванного троса так и осталась под глыбами льда. Переправу заметно накренило. Жители говорят, что при любом следующем подъёме воды конструкция может рухнуть. Сложившуюся ситуацию они связывают со сбросом воды на Шульбинской гидроэлектростанции. Однако специалисты эту информацию опровергли.

Адилет Бейсханов, начальник смены гидроэлектростанции:

- Шульбинская ГЭС работает в штатном режиме. Нарушений в работе основного оборудования гидротехнического сооружения нет. Расход воды составляет 620 кубов в секунду, без каких-либо колебаний регулирования. Внутрисуточные регулирования не применяются, что исключает изменение уровня воды в период ледостава на территории города Семея.

Чтобы люди могли и дальше передвигаться по мосту, местные власти провели небольшой ремонт конструкции. Говорят, будут держать ситуацию под контролем.

Берик Нурболатов, помощник акима г. Семея:

- Мы совместно с инспектором акима города провели встречу с жителями дачного массива. Я дам им свой личный номер телефона. 14 февраля мы организовали восстановительные работы, и я могу сказать, что сейчас нет никакой опасности. Мы ежедневно следим за ситуацией, и нам будут сообщать обо всех изменениях.

В городском акимате отметили, что подвесной пешеходный мост, построенный 35 лет назад, считается историческим местом. Поэтому в будущем специалисты рассмотрят вопрос капитального ремонта сооружения.

Авторы: Ботакоз Дандыбаева, Медет Омирханов.