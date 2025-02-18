С 24 марта заработают новые правила регистрации мобильных устройств

С 24 марта этого года в Казахстане заработают новые правила регистрации мобильных устройств. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, передает «24KZ».

Смартфоны классифицируют по трем спискам. Устройства, которые находятся в стране, автоматически попадут в «белый». Телефоны, которые только завозят в Казахстан, нужно будет провести через процедуру верификации. Украденные, заблокированные, причем по всему миру устройства, или подделки определят в «черный» список. Их владельцы не смогут подключаться к сотовым сетям республики.

Проверять смартфоны будут через международную базу. Телефоны, по которым пока нет сведений о верификации, попадут в «серый» список. Владельцам дадут 30 дней на её прохождение.