Ночные рейды по клубам проводят полицейские Кызылорды

Ночные рейды проводят полицейские Кызылорды, сообщает «24KZ». В зоне особого внимания правоохранительных органов увеселительные заведения и клубы.

В результате всего за неделю административные протоколы составили в отношении владельцев пяти предприятий малого бизнеса, а также родителей 23 подростков.

Рейды проводят в рамках реализации принципа «Закон и порядок». В патрулировании, помимо полицейских, участвуют и сотрудники Управления общественного развития и Молодёжного ресурсного центра.

Даурбек Акколь, старший лейтенант городского управления полиции:

- В выходные дни полиция переходит на усиленный режим несения службы. Проверяем все игровые клубы и развлекательные учреждения города. После 22-х часов на улице подростки должны быть только в сопровождении взрослых. Главная наша цель – профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.