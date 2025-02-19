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В Астане изменятся маршруты автобусов из-за реконструкции улицы Динмухамеда Конаева

  • 19.02.2025, 08:58
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В Астане изменятся маршруты автобусов из-за реконструкции улицы Динмухамеда Конаева
depositphotos.com

С 19 февраля по 30 октября изменится схема движения маршрутов №№ 12, 29, 29А, 35, 305, 312, следующих по улице Динмухамеда Конаева, передает «24KZ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В этот период будет закрыта проезжая часть улицы Динмухамеда Конаева (от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран) из-за реконструкции наземного пешеходного перехода у Государственного театра оперы и балета «Астана Опера».

Просим учитывать эти изменения при планировании маршрута.

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