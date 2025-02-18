На руднике «Жомарт» продолжает работать оперативный штаб

Трагедия на шахте произошла в области Улытау. Напомним, за завалами там погибли 7 работников рудника. На месте находится съемочная группа телеканала «24KZ».

Елизавета Шалина, корреспондент:

- Известно, что спасатели обнаружили тела всех пострадавших. Поисково-спасательные работы велись всю ночь. Сначала сообщили об обнаружении шестерых шахтеров, позже нашли тело ещё одного работника шахты. На руднике продолжает работать оперативный штаб. Создана специальная комиссия. Ведут расследование обстоятельств произошедшего. Пока никакой предварительной версии причины случившегося не озвучивают.

Известно, что «Казахмыс» окажет необходимую помощь семьям погибших на руднике «Жомарт». Им будет выплачен 10-кратный средний годовой заработок работника, а также более 2 млн тенге на организацию похорон. Также предусмотрены ежемесячные выплаты по потере кормильца, оплата обучения детей, погашение кредитов и займов погибших работников и иные виды помощи по обращению членов семьи. Акимат области Улытау окажет семьям и близким погибших психологическую и социальную поддержку.

Обнаружены тела 7 работников рудника корпорации «Казахмыс»

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«Казахмыс» окажет помощь семьям погибших на руднике «Жомарт»

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