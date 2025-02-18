32 киоска демонтировали в столичном районе Есиль

В столичном районе Есиль демонтировали 32 незаконно установленных киосков. Их владельцы нарушили земельное законодательство, передает «24KZ» со cсылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Чаще всего в районе незаконно устанавливают торговые павильоны по продаже мяса, овощей, еды быстрого приготовления. Такие строения не только нарушают земельное законодательство, но и приносят неудобства жителям. Зачастую они не соответствуют санитарным нормам и нарушают архитектурный облик города.

В 2024 году специалисты районного акимата в ходе мониторинга и рассмотрения обращений граждан выявили 32 незаконных объекта, расположенных на государственных земельных участках. До конца года все они были демонтированы.

Куралай Слямбекова, советник акима района Есиль:

- Акимат района Есиль системно работает над предотвращением самозахвата и созданием благоприятных условий для предпринимателей в рамках закона. Наша главная задача – навести порядок в земельных отношениях и сформировать комфортный и современный облик города. Некоторые предприниматели совершают нарушения по незнанию. В таких случаях им назначаются штрафы, а также проводятся разъяснительные работы по вопросам легализации участка.

Районный акимат совместно с уполномоченными органами регулярно проводит проверки территории и выявляет незаконные объекты. Владельцам таких строений выдается предписание об их добровольном демонтаже, а в случае невыполнения требования наносятся соответствующие меры – вплоть до принудительного вывоза.

За самовольный захват государственных земельных участков нарушителям грозит наказание в виде штрафа для физических лиц – 75 МРП, для субъектов малого предпринимательства – 100 МРП, для крупных предприятий – 700 МРП.

Предпринимателям, планирующим установку торгового павильона, необходимо заранее получить соответствующие разрешительные документы, обратившись в АО «СПК Astana».