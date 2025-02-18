В городах и районах ВКО установят 4 тысячи «умных» видеокамер

Системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом впервые установят в малых городах Восточно-Казахстанской области – в Риддере и Алтае, сообщает «24KZ».

В Риддере сейчас завершают настройку «умных» видеофиксаторов, считывающих лица и контролирующих потоки транспорта. В городе смонтируют 175 камер. Новшества тестируют местные полицейские.

24 камеры с аналитическим модулем, способным распознавать лица разыскиваемых граждан, настраивают полицейские Риддера.

Самет Абишев, начальник Центра оперативного управления отдела полиции г. Риддера:

- По камерам сейчас стало легче раскрывать преступления, то есть профилактика большую роль сыграла. Люди слышат, знают, меньше нарушают, потому что всё фиксируется.

Столь мощного технического оснащения в риддерском Центре оперативного управления еще не было.

Вячеслав Ветлугин, корреспондент:

- Мы находимся на центральной площади города Риддера. В отсутствие экипажей патрульной полиции движение выстроено здесь крайне хаотично, наверное, потому что на оживленном для небольшого города перекрестке нет ни одной камеры видеонаблюдения.

Отчасти поэтому в Риддере поставят 175 новых камер. Жить как в реалити-шоу под тотальным уличным видеонаблюдением риддерцы готовы. Говорят, лихачей на дорогах прибавилось. Эффект цифровизации уже оценили стражи порядка Усть-Каменогорска. В прошлом году по данным с видеокамер в областном центре по горячим следам раскрыли 100 преступлений.

Аскар Жапаров, руководитель Центра информационных технологий Управления цифровизации и архивов ВКО:

- В городе Усть-Каменогорске осуществляется установка 5832 камер, до этого было установлено 2700 камер видеонаблюдения. Кроме того, количество аппаратных комплексов, осуществляющих фиксацию правонарушений, будет увеличено с 159 до 242 в областном центре.

По данным с видеокамер в регионе выявили до 9 тысяч фактов нарушения правил дорожного движения, почти 4 тысячи случаев хулиганства. Это серьезные аргументы. Поэтому уже в этом году в регионе включат сразу 5 тысяч 832 камеры.

Авторы: Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин.