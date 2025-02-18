Казахстанские блогеры скрыли свои доходы на 54 млрд тенге
Комитет госдоходов РК направил уведомления камерального контроля по занижению доходов блогерам, передает «24KZ» со ссылкой на сайт Комитета госдоходов РК.
Комитет государственных доходов выявил расхождения в доходах и выплаченных налогах, представленных казахстанскими блогерами. По итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации со сведениями представленных налоговых деклараций, установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге.
В результате, с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов".
После получения уведомления в срок 30 рабочих дней необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия – представить пояснение.