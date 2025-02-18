Акимат области Улытау окажет поддержку семьям погибших на руднике

Представители компании «Казахмыс» заявили, что окажут всю необходимую помощь семьям погибших на руднике «Жомарт». Каждой – выплатят сумму, равную 10-кратному годовому заработку работника, и больше 2 млн тенге на организацию похорон, передает «24KZ».

Елизавета Шалина, корреспондент:

- Представители корпорации «Казахмыс» заявили, что компания окажет всю необходимую помощь семьям погибших на руднике «Жомарт». Помимо среднего годового заработка работника в 10-кратном размере и 2 млн тенге на организацию похорон, предусмотрены ежемесячные выплаты по потере кормильца, оплата обучения детей, погашение кредитов и займов погибших работников и иные виды помощи по обращению членов семьи. Акимат области Улытау также окажет семьям и близким погибших всевозможную поддержку.

Напомним, накануне произошло обрушение горной массы в шахте на руднике «Жомарт». Поисково-спасательные работы вели всю ночь. Обнаружены тела 7 шахтеров. На руднике продолжает работать оперативный штаб. Создана специальная комиссия. Ведется расследование обстоятельств произошедшего. Пока никакой предварительной версии причины случившегося не озвучивают.

Обнаружены тела 7 работников рудника корпорации «Казахмыс»

Создана правительственная комиссия в связи с ЧП на руднике «Жомарт»

«Казахмыс» окажет помощь семьям погибших на руднике «Жомарт»

Президент выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Улытау

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