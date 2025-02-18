Правительственная комиссия работает на месте ЧС в области Ұлытау

Правительственная комиссия приступила к работе на месте ЧП в области Улытау. Её возглавляет заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, передает «24KZ».

В составе также аким области, министр по ЧС, первый вице-министр труда и социальной защиты, вице-министр здравоохранения, его коллега из Министерства промышленности и строительства, а также исполняющий обязанности председателя Комитета промышленной безопасности. На месте работают службы ЧС, следственно-оперативная группа МВД и другие. Члены комиссии осмотрели место происшествия и ознакомились с ходом расследования.