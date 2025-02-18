200 боеприпасов обезвредили казахстанские миротворцы на Голанах

Около 200 неразорвавшихся снарядов обезвредили казахстанские миротворцы на Голанских высотах в Сирии за 11 месяцев, сообщает «24KZ».

Первый в истории нашей страны самостоятельный миротворческий контингент находится сейчас на базе Фауар. В его составе – 139 военнослужащих. Казахстанские военные обеспечивают режим прекращения огня, обезвреживают мины, охраняют базы и сопровождают гуманитарные грузы.

Большую часть Голанских высот сегодня контролирует Израиль. Около 600 квадратных километров находятся в зоне влияния Сирии. Наши миротворцы обеспечивают режим прекращения огня на линии разграничения, взаимодействуя с местным населением. Это особенно важно, поскольку территория напичкана смертоносными минами. За 11 месяцев нашим сапёрам удалось обезвредить около 200 боеприпасов.

Нуржан Мусаипов, офицер оперативного штаба Национального миротворческого контингента:

- Когда мы отправляемся на выполнение задачи, например, разминирование территории, то выходим на связь с местными жителями. Мы их предупреждаем заранее, что в таком-то определённом месте будут проходить работы по обезвреживанию боеприпасов. Такие коммуникации нужны, чтобы избежать трагических последствий.

К выполнению гуманитарных задач в Сирийской Арабской Республике казахстанские миротворцы приступили 18 марта прошлого года. Это первая миротворческая миссия, в которой наши военнослужащие получили разрешение от ООН на самостоятельное развёртывание сил и техники. До этого казахстанцы проходили службу в подразделениях других стран. В Сирии наши военные демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки. В конце прошлого года они эвакуировали из опасной зоны персонал ООН, за что удостоились наград Организации Объединённых Наций.

Жигер Аипов, командир Национального миротворческого контингента:

- Задачами Казахстанского миротворческого контингента является патрулирование в зоне ответственности, усиление постов ООН и наблюдательных постов, которые находятся в зоне ответственности. Казахстанский миротворческий контингент, согласно приказу штаба миссии, выполнил более 500 задач по сопровождению персонала ООН, по эвакуации, по уничтожению неразорвавшихся бомб.

Во время миссии миротворцам, помимо оклада, ежемесячно выплачивают почти 1500 долларов США из бюджета ООН. Также после завершения службы они могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение и ежегодные дополнительные к основному отпуску 14 суток.

Шайх-Хасан Сатаркулулы, заместитель министра обороны РК:

- 1448 долларов ежемесячно. Кроме того, каждый месяц им выделяют по 40 долларов на карманные расходы. По завершении года – 345 долларов в качестве отпускных. Также от нашей страны они получают ежемесячно зарплату. Им положено санаторно-курортное лечение. А месяц нахождения на службе засчитывается как за полтора.

За последние 20 лет военнослужащие нашей страны приняли участие в миротворческих миссиях ООН в странах Азии, Ближнего Востока и Африки. Сейчас казахстанские военные проходят службу в составе миссий в Ливане, Западной Сахаре, Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике.

Авторы: Рауан Калыбаев, Мерей Канапия, Жандос Битабаров.