Стартовал конкурс на предоставление грантов для НПО

Министерство культуры и информации Республики Казахстан совместно с Единым оператором грантов объявляет о старте конкурса на предоставление грантов для неправительственных организаций на 2025 год, передает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Цель конкурса – поддержка гражданских инициатив и вовлечение институтов гражданского общества в решение ключевых вопросов социальной сферы.

В рамках конкурса НПО могут представить проекты по следующим приоритетным направлениям:

- Развитие инклюзивного общества;

- Развитие гражданских инициатив на селе;

- Организация мер и мероприятий по защите прав граждан и повышению уровня правовой культуры в обществе;

- Развитие волонтерства в чрезвычайных ситуациях и ликвидаций последствий ЧС;

- Развитие экологического волонтерства в рамках акции «Таза Қазақстан»;

- Развитие волонтерства в сфере медицины;

- Развитие волонтерства в сфере истории и культуры;

- Развитие социального волонтерства;

- Развитие зооволонтерства.

Подробная информация о конкурсе и документация доступны на официальном сайте: cisc.kz.