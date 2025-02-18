Стартовал конкурс на предоставление грантов для НПО
Министерство культуры и информации Республики Казахстан совместно с Единым оператором грантов объявляет о старте конкурса на предоставление грантов для неправительственных организаций на 2025 год, передает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.
Цель конкурса – поддержка гражданских инициатив и вовлечение институтов гражданского общества в решение ключевых вопросов социальной сферы.
В рамках конкурса НПО могут представить проекты по следующим приоритетным направлениям:
- Развитие инклюзивного общества;
- Развитие гражданских инициатив на селе;
- Организация мер и мероприятий по защите прав граждан и повышению уровня правовой культуры в обществе;
- Развитие волонтерства в чрезвычайных ситуациях и ликвидаций последствий ЧС;
- Развитие экологического волонтерства в рамках акции «Таза Қазақстан»;
- Развитие волонтерства в сфере медицины;
- Развитие волонтерства в сфере истории и культуры;
- Развитие социального волонтерства;
- Развитие зооволонтерства.
Подробная информация о конкурсе и документация доступны на официальном сайте: cisc.kz.