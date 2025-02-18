Участники системы «Келешек» получат скидку на обучение в Coventry University

Участники единой накопительной системы «Келешек» получат скидку на обучение в первом казахстанском филиале Coventry University. Соответствующее соглашение подписали представители британского вуза и АО «Финансовый центр», передает «24KZ».

До этого оператор государственной образовательной системы заключил аналогичный меморандум с несколькими ведущими университетами страны.

Напомним, новая система предусматривает начисление государством стартового капитала на детей старше 5 лет. Ежегодно на счета будут поступать премии 5-7% и вознаграждение банка-участника. Накопления совершеннолетние казахстанцы смогут потратить на получение высшего образования.

Аскар Ибраимов, председатель правления АО «Финансовый центр»:

– Эта программа была подписана 31 декабря 2024г. Сегодня мы находимся в активной фазе разработки и подписания всех нормативно-правовых документов. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек уже сейчас ставит задачу прорабатывать все механизмы и объединять на этой площадке все меры государственной поддержки. Все вузы откликнулись, все готовы подписать это соглашение.

Мирас Дауленов, президент Coventry University Kazakhstan:

– Мы считаем, что данная инициатива Главы государства направлена на поддержку талантливой молодежи, которая может позволить себе в дальнейшем обучение в лучших университетах мира. Coventry University решил выделить скидку до 20% для тех, кто обучается по программе «Келешек» в зависимости от академических показателей студентов, которые будут сюда поступать. Для нас это важная инициатива.