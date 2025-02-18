Вице-премьер о ЧП в Улытау: Ситуация требует внимательного изучения

Корреспондент «24KZ» продолжает работать на месте ЧП в области Улытау.

Елизавета Шалина, корреспондент:

– Уже прошло первое заседание штаба. На нём озвучили предварительную причину обрушения в шахте - это взрыв газа. Его происхождение ещё будут выяснять. При этом специалисты подчеркнули, что наличие газа нехарактерно для рудников компании «Казахмыс». Вице-премьер Канат Бозумбаев отметил, что ситуация требует внимательного изучения.

Канат Бозумбаев, заместитель Премьер-министра РК:

– У каждой аварии всегда есть автор. Ваша задача – установить, кто этот автор. Но всё это должно быть объективно. Вместе с государством будем максимально делать, чтобы такие случаи не допускать. Сейчас наша первая задача – быстро, качественно, тщательно, как поручил Глава государства, провести расследование, судмедэкспертизы по линии правоохранительных органов, расследование по линии промбезопасности. В любом случае, коллеги, пока расследование не покажет, опасно это или не опасно. Пожалуйста, даже не думайте возобновлять эксплуатацию.

Заместитель Премьер-министра дал поручения провести расследование оперативно, а также оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

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