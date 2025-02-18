Трансплантацию печени впервые провели в Туркестанской области

Трансплантация печени – одна из самых сложных операций в современной хирургии. Однако благодаря высокой квалификации специалистов Туркестанской области и их слаженной работе первая операция по пересадке печени в регионе прошла успешно, сообщает «24KZ» со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Пациентка – 48-летняя Ульяна Нурметова. С 2019 года находилась под наблюдением гастроэнтеролога, была диагностирована вирусная этиология цирроза печени класса b (по классификации child-turcotte-pugh). Несмотря на амбулаторное и стационарное лечение, заболевание осложнилось портальной гипертензией, отеками и гиперспленическим синдромом, что значительно ухудшило состояние больной. Единственным шансом на спасение стала трансплантация печени.

Донором стала 19-летняя дочь пациентки – Эльвира Сахавитдинова, успешно прошедшая всестороннее медицинское обследование.

Операция была проведена на базе Туркестанской областной клиники под руководством академика Б. Баймаханова и специалистов национального научного центра хирургии. В команде врачей работали анестезиологи В. Мутагиров и М. Жумабекова, хирурги М. Досханов, С. Тилеуов, Ж. Оспан, а также другие специалисты областной клинической больницы.

Послеоперационный период проходит без тяжелых осложнений, функция пересаженного органа постепенно стабилизируется.

Это первая трансплантация печени в истории Туркестанской области, которая открывает новые возможности для развития трансплантологии в регионе.