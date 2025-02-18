Казахстанские учёные разрабатывают фильтры для уменьшения выбросов в атмосферу

Казахстанские учёные разработали фильтры, которые помогут уменьшить вредные выбросы в атмосферу, передает «24KZ». Сейчас идут лабораторные исследования. По словам экспертов, проект является важным шагом к улучшению экологической ситуации в стране. В Минэкологии назвали восемь городов с самым грязным воздухом.

Алишер Ашимов, корреспондент:

– Сейчас индекс загрязнения воздуха в столице показывает 55. Это означает, что количество мелких частиц выше нормы. Следовательно, людям с повышенной чувствительностью и заболеваниями дыхательных путей лучше не выходить на улицу.

Ситуация может измениться. Все зависит от погодных условий, источников загрязнения и времени суток. Например, в часы пик, когда улицы перегружены автомобилями, уровень загрязнения воздуха может быть выше, говорят эксперты. По данным международных исследований, наша страна на 47 месте в мире по выбросам вредных веществ от машин – почти 4 кг за каждую поездку.

Мадина Турсунбаева, старший научный сотрудник кафедры метеорологии и гидрологии Казахского национального университета им. Аль-Фараби:

– На самом деле, нет ни одного такого одного параметра, который бы влиял на качество воздуха. Это комплекс параметров, такие как скорость и направление ветра, высота пограничного слоя атмосферы, отвечают за горизонтальное и вертикальное перемешивание воздуха в атмосфере. Если у нас наблюдается низкая высота пограничного слоя атмосферы, то этот воздух как бы сжимается в очень маленьком объёме, и у нас идёт накопление загрязняющих веществ, мы чувствуем влагу, наблюдается туман.

Улучшить экологическую ситуацию намерены учёные. В этой лаборатории Евразийского национального университета разрабатывают фильтр для очистки воздуха. Это один из способов предотвратить распространение углекислого газа в атмосфере, говорит Айгерим Шакаева.

Айгерим Шакаева, исполнитель проекта:

– Мы работаем над методами нанесения металлорганических каркасных соединений на трековые мембраны путём их сочетания внутри трековых мембран или же на поверхность трековой мембраны. Проводим испытания по улавливанию углекислого газа. Уже есть несколько результатов, эффективность увеличивается, когда на поверхности больше металлоорганического каркасного соединения.

Алишер Ашимов, корреспондент:

– Эту плёнку в лаборатории облучают и травят, чтобы в итоге получить трековую мембрану с мелкими порами. Она как сито задерживает всё лишнее, пропуская только чистоту. Поэтому её используют даже в медицине и промышленности, где требуется высокая степень очистки.

Учёные говорят, что эти фильтры способны улучшить качество воздуха в самых загрязнённых городах страны. По данным Минэкологии, их всего восемь. Это мегаполисы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе и Усть-Каменогорск. Тем временем, экологи считают, что решить проблему поможет переход на альтернативные виды топлива. Например, при сжигании газа выделяется значительно меньше вредных веществ и не образуется большое количество твердых отходов.

В прошлом году санэпидемиологи исследовали почти 650 тысяч проб атмосферного воздуха. Из них больше полутора процентов показали превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ.

Авторы: Алишер Ашимов, Диас Ковланбаев