Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге скорости интернета

Аналитическая компания Ookla опубликовала обновленный рейтинг скорости интернета за январь 2025 года. Казахстан значительно повысил свои показатели. В категории мобильного интернета страна поднялась на 8 позиций, заняв 49-е место. Средняя скорость загрузки составила 81,58 Мбит/с, скорость выгрузки – 18,42 Мбит/с, задержка – 18 мс. В сегменте фиксированного широкополосного интернета Казахстан улучшил позиции на 5 пунктов и занял 83-е место со средней скоростью загрузки 77,93 Мбит/с, выгрузки – 80,83 Мбит/с, а задержка составила 5 мс, передает «24KZ» со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Этот результат стал возможным благодаря реализации государственных программ и усилиям операторов связи по развитию телекоммуникационной инфраструктуры. В 2024 году были модернизированы сети фиксированной связи, расширено покрытие 4G и начато внедрение 5G в крупных городах. Это способствовало значительному росту скорости интернета, что позволило Казахстану укрепить свои позиции в мировом рейтинге.

В рамках национального проекта Доступный интернет с 2025 по 2027 годы планируется:

Реализация проекта «Обеспечение широкополосного доступа сельских населенных пунктов посредством волоконно-оптических линий связи», охватывающий 3010 сел;

Субсидирование «последней мили» интернета до домохозяйств в 1120 сельских населенных пунктах;

Дальнейшее развитие 5G в городах республиканского значения и областных центрах;

Запуск интернета посредством спутниковой связи для более 250 отдаленных и малонаселенных районов.

Рост скорости интернета играет важную роль в цифровой трансформации страны, развитии IT-отрасли, онлайн-образования, электронной коммерции и других ключевых сфер экономики. Развитие телекоммуникаций — один из важнейших приоритетов Министерства. Ведомство продолжит работу над улучшением связи и интернета по всей стране.

Справочно: Ookla — ведущая международная компания, специализирующаяся на анализе скорости и качества интернет-соединений. Она известна благодаря сервису Speedtest, который позволяет пользователям измерять скорость загрузки, выгрузки и задержку. Компания Ookla ежемесячно составляет рейтинг Speedtest Global Index. Он сравнивает среднюю скорость мобильного и фиксированного интернета в разных странах на основе реальных тестов пользователей. Данные собираются анонимно через Speedtest и отражают фактическое состояние интернет-инфраструктуры по всему миру.