На усталость проверяют водителей павлодарские полицейские и медики

Полицейские и сотрудники Центра медицины катастроф усилили проверки общего самочувствия водителей автотранспорта, транзитом проезжающего через Павлодарскую область, сообщает «24KZ» со ссылкой на Polisia.kz.

Цель — максимально снизить риск дорожно-транспортных происшествий на загородных автотрассах. С начала года на дорогах области зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых пять человек погибли и 19 получили травмы. Анализ показывает, что одной из причин ДТП является сон и утомляемость водителей при управлении автотранспортом.

Ротой патрульной полиции совместно с сотрудниками областного центра скорой медицинской помощи проводятся совместные мероприятия, в рамках которых останавливаются транспортные средства — транзитные большегрузы, выезжающие на трассы как в дневное, так и в ночное время.

Проверяется состояние здоровья у водителей, артериальное давление, усталость, сонливость, а также наличие медицинских препаратов в аптечках водителей.

Напомним, с 18 по 21 февраля на территории региона проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на снижение уровня аварийности на дорогах, профилактику и пресечение правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.