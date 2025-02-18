Профилактический спуск снежных лавин произвели на Шымбулаке

Профилактические спуски двух снежных лавин сегодня провели на высокогорном курорте Шымбулак. В операции приняли участвовали сотрудники «Казселезащиты», службы спасения и ДЧС Алматы, передает «24KZ».

Ежедневно курорт посещают около 4-х тысяч алматинцев и туристов. Многие отправляются в пешую экскурсию недалеко от перевала к леднику Богдановича. Именно здесь наиболее высока вероятность схода лавин. Высота снежного покрова варьируется от 80 сантиметров до полутора метров. Всего в горных районах Алматы зарегистрировано 165 потенциально опасных участков, за ними ведется постоянное наблюдение.

Самат Дауленканов, руководитель Алматинского филиала ГУ «Казселезащита» МЧС РК:

– У нас в «Казселезащите» есть два лавинных маршрута. Один находится на Большом Алматинском озере, где «Космостанция». А второй у нас в этом районе – на Шымбулаке. Каждый день определяется устойчивость снега и три раза в день нам дают в «Казселезащиту» сводку.