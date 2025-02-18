Марафон добрых дел стартовал в Шымкенте

В Шымкенте стартовал марафон добрых дел «80 дней до Победы». Он направлен на поддержку ветеранов. Запланированы патриотические встречи и концерты, передает «24KZ».

Проект организован Южно-Казахстанским университетом, основанным в 1943 году в разгар войны. В те годы здесь готовили специалистов для восстановления разрушенных городов и сёл. Первым выпускником университета стал обладатель медалей «За оборону Москвы» и «За боевые заслуги» Анатолий Балакирев.

Курмангалы Сарыкулов, и. о. первого проректора Южно-Казахстанского университета им. Ауезова:

– 80 дней осталось до 9 Мая. Каждый день сотрудниками и обучающимися, то есть студентами, магистрантами, докторантами будут организованы различные мероприятия, круглые столы, семинары воспитательного характера, вечера творческие и спортивные мероприятия.