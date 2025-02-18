Центры компетенций до конца года заработают во всех колледжах Алматы

Систему подготовки рабочих кадров продолжают развивать в Алматы. До конца года откроют еще 6 центров компетенций на базе государственных техникумов, которые дополнят 12 уже действующих, передает «24KZ». На это из городского бюджета выделят 330 миллионов тенге. В эти дни в Алматинском автомеханическом колледже проходит соревнование по профессиональному мастерству.

70 студентов и молодых специалистов демонстрируют свои навыки и умения в пяти компетенциях: ремонт легковых автомобилей, сварочные и токарные работы, покраска и кузовной ремонт. Их работу оценивают педагоги и потенциальные работодатели. Победители получат возможность представить колледж на городском этапе WorldSkills. Главная цель таких конкурсов – не просто определить лучших, а повысить престиж рабочих профессий и помочь студентам освоить навыки, которые пригодятся в реальной жизни.

Сайлаубай Даербеков, мастер производственного обучения Алматинского автомеханического колледжа:

– По критериям он должен уложиться в определенное время, но качество работы – самое определяющее. Допустим, по ремонту двигателя он должен собрать правильно по технологии, все провести работы положенные, например, использовать инструмент по назначению, показать свое профессиональное мастерство.

Сейчас в технических колледжах упор делается на практику: 60% занятий – это работа с оборудованием, а 40% – теория. Для этого за последние годы техникумы оснастили современными станками, инструментами и тренажерами. Например, в рамках программы «Жас маман» 18 учебных заведений получили новое оборудование на 4 миллиарда тенге. Это помогает студентам учиться в условиях, приближенных к реальному производству. Кстати, выпускников с такими навыками работодатели ждут с нетерпением. Крупные компании, автосервисы и даже заводы уже сотрудничают с Алматинским автомеханическим колледжем и готовы брать студентов на практику и работу.

Ерик Абишаев, руководитель отдела управления образования г. Алматы:

– За последние два года в колледжах открылись новые специальности: хаус-мастер, альтернативная энергетика, чистка и покраска изделий. Эти направления появились по запросу работодателей.

Из 88 колледжей в Алматы, 22 – государственные. В них открываются центры компетенций, где студенты не только учатся, но и осваивают современные профессии, участвуют в конкурсах и получают сертификаты. До конца года такие центры появятся в каждом госколледже мегаполиса. Кроме того, ежегодно 10 преподавателей отправляются на стажировку за рубеж.

Авторы: Индира Унгарбаева, Аршын Кемелжан, Кенже Амраев