Канат Бозумбаев о ЧП в Улытау: Расследование должно быть объективным

Уголовное дело завели после ЧП на руднике в области Улытау. Его расследуют по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ. На месте разбирается специальная комиссия, передает «24KZ».

Елизавета Шалина, корреспондент:

– Трагедия на руднике «Жомарт» в области Улытау унесла жизни семерых работников корпорации «Казахмыс». Происшествие случилось накануне вечером. В шахте произошло обрушение горной массы. Спасатели оперативно приступили к поиску пострадавших. Ближе к утру обнаружили тела шести погибших. Позже ещё одного.

По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова создали специальную Правительственную комиссию. В её состав вошли представители министерств и ведомств, а также глава области. Члены комиссии сейчас находятся в регионе. Они осмотрели место происшествия, ознакомилась с ходом расследования. Уже прошло первое заседание штаба. На нём озвучили предварительную причину обрушения в шахте – взрыв газа. Подробности происшествия ещё выясняют. При этом специалисты подчеркивают, что наличие газа нехарактерно для рудников компании.

Канат Бозумбаев, заместитель Премьер-министра РК:

– У каждой аварии всегда есть автор. Ваша задача – установить, кто этот автор. Но всё это должно быть объективно. Вместе с государством будем максимально делать, чтобы такие случаи не допускать. Сейчас наша первая задача – быстро, качественно, тщательно, как поручил Глава государства, провести расследование, судмедэкспертизы по линии правоохранительных органов, расследование по линии промбезопасности. В любом случае, коллеги, пока расследование не покажет, опасно это или не опасно. Пожалуйста, даже не думайте возобновлять эксплуатацию.

Елизавета Шалина, корреспондент:

– Заместитель Премьер-министра поручил оперативно провести расследование и оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Представители корпорации сообщили, что средства на организацию похорон уже направляют семьям погибших.

Авторы: Елизавета Шалина, Нурбол Уздикбаев