Какую помощь окажут семьям погибших на руднике «Жомарт»

Семьи погибших шахтеров в области Улытау получат пособия и выплаты по потере кормильца, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. Помощь окажут из бюджета и государственного фонда соцстрахования, передает «24KZ».

Размер выплат зависит от количества детей. Чем их больше, тем выше сумма. Так, при одном иждивенце семья получит суммарно из бюджета и фонда больше 180 тыс. тенге. Если детей пятеро, то сумма превысит 460 тыс. тенге. По закону выплаты по потере кормильца назначаются до достижения детьми 18 лет. Если ребёнок учится в вузе на очном отделении – до 23 лет. Также семьям положена единовременная выплата на погребение. Дополнительно помощь окажет и компания-работодатель. Семьям выплатят компенсацию, покроют расходы на похороны, помогут с обучением детей и погасят кредиты погибших работников.

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев поручил акиматам обеспечить достойные проводы погибших и оказать семьям всю необходимую помощь.



Канат Бозумбаев, заместитель Премьер-министра РК:

– С акимами со всеми переговорил, алгоритм знают оказания помощи. Мы посетили 2 семьи, разъяснили их права и возможные выплаты со стороны государства, страховых компаний.