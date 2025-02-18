Субсидии на ₸150 млн незаконно получили фермеры в Кызылординской области

Прокуратура Кызылординской области добилась возврата в казну незаконно выданных 150 миллионов тенге государственных субсидий, передает «24KZ».

Средства должны были направить на развитие животноводства. Чтобы получить их, ряд крестьянских и фермерских хозяйств предоставили ложные сведения о своём бизнесе. Представители надзорного органа выявили подлог и нарушения правил получения субсидий. Как отметили в прокуратуре, благодаря апелляционному ходатайству деньги вернули в казну.

Бауыржан Сатбаев, старший помощник прокурора Кызылординской области:

– Несмотря на предоставленные доказательства, Кызылординским специализированным межрайонным экономическим судом три иска о возврате 50 млн были оставлены без удовлетворения. Мы подали апелляционное ходатайство, которое областной суд удовлетворил. В итоге в госбюджет возвращено в общей сложности 142 млн тенге.