Цены на социально значимые продовольственные товары стабилизируют в РК

В регионах продолжают реализовывать запасы из стабфондов. 17 февраля заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин провёл совещание по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передает «24KZ».

Из общего объёма сформированных запасов в 158 тысяч тонн овощей реализовали около 45,5 тысяч. В частности, в области Абай из 3 тысяч тонн картофеля распродали лишь 486 тонн. Это вызвало подорожание продукта. Аналогичная ситуация наблюдается с морковью, капустой и луком в отдельных областях. Вице-премьер поручил наладить чёткую работу с коммунальными рынками и торговыми сетями.

В феврале-марте нужно продать всю имеющуюся в стабфондах продукцию и обеспечить поставки свежих овощей в апреле. Это первоочередные задачи, которыми займутся Министерства сельского хозяйства, торговли и интеграции. Работа эта будет проводиться совместно с регионами. Все эти меры позволят сгладить ценовые колебания на социальные продукты в межсезонье.

В стабфонде Туркестанской области запасли 15 тысяч тонн продукции. Регион лидирует по приемлемым ценам на социально значимое продовольствие. Кстати, благодаря этому показатель инфляции в данном регионе продолжает оставаться на низком уровне. Там успешно борются с перекупщиками, раскрывают посреднические схемы. В прошлом году межведомственная комиссия выявила 280 фактов необоснованного завышения цен. А с начала этого года административные протоколы составили в 7 случаях. Как сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Алибек Плалов, запасов стабфонда хватит еще на 3-4 месяца. Большую часть товаров реализуют в 36 социальных магазинах, причём на 20-30% дешевле рыночных цен. Планируют открыть еще по два таких магазина в каждом районном и городском центре.

Алибек Плалов, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области:

– Для обеспечения стабфонда необходимой продукцией мы заключили контракты с 11 товаропроизводителями на 1 миллиард 100 миллионов тенге. То есть они должны поставить в стабилизационный фонд свыше 4 тысяч тонн картофеля, 2 тыс. 460 тонн лука, 1 тыс. 883 тонн капусты, больше 2 тысяч тонн риса и 13,5 млн штук куриных яиц.

По данным Минсельхоза, сегодня в стране действует больше 900 объектов хранения, из них 580 – овощехранилища вместимостью свыше миллиона тонн продукции. Под запасы картофеля выделили больше 250 хранилищ на 500 тысяч тонн, для плодов и фруктов – около 70 складов на 136 тысяч тонн. В стабфондах страны сформировали около 160 тысяч тонн овощных запасов, в том числе 85 тысяч тонн картофеля, 26 тысяч тонн лука, 21 тысячу тонн капусты и 25 тысяч тонн моркови. По данным акиматов, реализовали 45,5 тыс. тонн овощей. В запасе на межсезонье остаются свыше 100 тысяч тонн. Вот что говорят о продовольственных запасах в Минсельхозе.

Темирлан Маратов, руководитель управления департамента агропродовольственных рынков и переработки сельскохозяйственной продукции МСХ РК:

– Основная задача стабилизационного фонда – регулирование цен на социально значимые продовольственные товары и предотвращение сезонных колебаний рынка. С этой целью фонд закупает социальные товары в период низких цен, осуществляет их хранение, доставку на торговые сети и рынки по установленным сниженным ценам в случае необходимости, особенно при резком росте цен.