Пересадка печени в Туркестанской области: комментарий главврача

Операцию по трансплантации печени впервые провели врачи Туркестанской области. 48-летняя жительница села Икан много лет боролась с циррозом, спасти женщину могла только пересадка органа, передает «24KZ».

Донора искали среди родственников, им стала дочь пациентки. Операция прошла в областной клинической больнице, которая находится в Шымкенте, под руководством главного хирурга страны Болатбека Баймаханова и специалистов Национального научного центра хирургии имени Сызганова.

В Туркестанской области сегодня около 600 пациентов остро нуждаются в пересадке.

Жанболат Дилдабеков, главный врач областной клинической больницы:

– Мы планируем в этом году также в рамках мастер-класса провести по подходящим случаям, 2-3 случая. А в дальнейшем уже, после того, как эта операция полностью освоится нашими специалистами, мы будем проводить на постоянной основе.