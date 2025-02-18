Блогеры занизили доходы почти на ₸54 млрд – Комитет госдоходов

Доходы более чем на 53 млрд тенге занизили казахстанские блогеры. С таким заявлением сегодня выступили в Комитете госдоходов. На предоставление пояснений у них есть около месяца. За это время они должны доказать происхождение неотражённых в декларациях сумм, передает «24KZ».

Обычно публичные и открытые инфлюенсеры вдруг неохотно идут на контакт с журналистами. Многие воздерживаются от комментариев. Среди тех, кто согласился пообщаться с нами, правда, только по телефону – предприниматель и блогер Арман Юсупов. Он оказался в числе тех, кто попал под подозрение фискалов. В Instagram на него подписано полтора млн человек. Официальное уведомление от налоговых органов получил на днях и теперь вместе с консультантами готовит ответ.

Арман Юсупов, блогер:

– Никаких трудностей в этом не вижу, рад этим изменениям, потому что мы должны жить в прозрачной стране. Рано или поздно мы бы к этому пришли. Не знаю, может кто-то сейчас переживает, это нормальная процедура. Если говорить про меня, то мы все это время правильно работали, все делали четко и благодаря нашим специалистам, экспертам по налогам все это отрабатывали изначально правильно. Ко мне тоже пришло уведомление, но с этим нет никаких проблем, предоставим данные по всем переводам. Там были какие-то наши покупки, продажи, нужно просто сейчас отправить данные.

По подсчётам КГД, почти 600 известных казахстанцев на протяжении двух лет показывали заниженные доходы. А сумма неуплаченных ими налогов превысила 53 млрд тенге. Расхождения обнаружили во время проверки. Налоговики сопоставили данные, которые они получили из разных систем. После чего сравнили их с декларациями, представленными блогерами.

Дина Кусаинова, руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК:

– В результате анализа выявлено по 594 блогерам расхождение на сумму 53,3 млрд тенге. Это занижение их доходов. В связи с этим направлены уведомления по факту занижения доходов. В целях исполнения уведомления необходимо представить дополнительную налоговую декларацию. Исчислить необходимые налоги или представить пояснение.

На предоставление пояснений блогерам дадут около месяца. За это время они должны доказать происхождение неотражённых в декларациях сумм, говорит адвокат Шаймерден Байтуганов.

Шаймерден Байтуганов, адвокат:

– Блогеры имеют право сделать объяснение, откуда, если он считает, что это не является нарушением, тогда он должен обосновать налоговому органу, что это не является доходом от рекламной, от блогерской деятельности. Тогда, возможно, в этой части налоговые органы уменьшат налог. Если налоговый орган сочтет, что данные выводы ничем не подтверждены, блогер может быть привлечен за сокрытие доходов.

За сокрытие доходов казахстанцев могут привлечь не только к административной, но и уголовной ответственности. Все будет зависеть от суммы неуплаченных налогов. Если она превысит 50 000 МРП, а это почти 200 млн тенге, тогда нарушителя могут отправить за решётку.

Автор: Гульнара Ерманова