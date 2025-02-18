Прокуратура Кызылординской области запустила для инвесторов чат-бот в Telegram

Акцию «Инвесткараван» инициировала прокуратура Кызылординской области и презентовала чат-бот в Telegram-канале, передает «24KZ».

Инвесторы и предприниматели могут задать свои вопросы, обсудить проблемы и сообщить о нарушениях со стороны госорганов.

Ризабек Ожаров, прокурор Кызылординской области:

– Мы на постоянной основе по поручению Президента, Генерального прокурора осуществляем сопровождение инвестиционных проектов. Для этого существует и реализован прокурорский фильтр. Мы запускаем в Telegram-канале бот, куда подключим всех инвесторов. Они напрямую сюда в этот Telegram-канал будут свои предложения, какие-то проблемы будут озвучивать. Я сам нахожусь в этом боте. Мы будем оперативно реагировать на их проблемы.