Общественный совет по профилактике наркоправонарушений создали при МВД РК

В Министерстве внутренних дел создали общественный совет по профилактике наркоправонарушений. В его состав вошли представители медиасферы, общественных организаций и спортсмены, передает «24KZ».

Члены совета будут работать над тем, чтобы молодежь была осведомлена о вреде психоактивных веществ и зависимости от них.

Сергей Ильиных, заместитель начальника управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК:

– Мероприятие прошло в рамках усиления и укрепления национальной системы борьбы и профилактики с наркопреступностью. В ходе заседания рассмотрены планы работы совета, а также возможности создания аналогичных советов в регионах для эффективной координации усилий на местах. Определены ключевые направления работы, а также мероприятия по консолидации ресурсов для решения актуальных проблем в сфере профилактики наркопреступлений и снижению факторов вовлечения подрастающего поколения в наркосреду.

Добавим, в январе казахстанские полицейские выявили свыше 700 наркоправонарушений. Заблокировали больше тысячи наркосайтов и удалили 76 каналов и ботов с информацией о наркотиках. Кроме того, за месяц изъяли более 800 килограммов наркотических средств.