Казахстан ограничил экспорт некоторых видов рыбы

Введен запрет на вывоз отдельных видов непереработанной рыбы с территории Республики Казахстан, передаёт «24KZ» со ссылкой на пресс-службу ДГД по ЗКО.

Департамент государственных доходов Западно-Казахстанской области сообщает о введении с 14 февраля 2025 года запрета на вывоз некоторых видов непереработанной рыбы с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза. Этот запрет введен на срок шесть месяцев, до 14 августа 2025 года, в целях реализации мер нетарифного регулирования.

Запрещается вывоз:

Прочей свежей или охлажденной рыбы (судак) (код ТН ВЭД ЕАЭС 0302 89 107 0);

Сома свежего или охлажденного, за исключением кларевого (африканского) сома (код ТН ВЭД ЕАЭС 0302 72 000 0);

Сома мороженого, за исключением кларевого (африканского) сома (код ТН ВЭД ЕАЭС 0303 24 000 0);

Прочей пресноводной рыбы, мороженой (судак) (код ТН ВЭД ЕАЭС 0303 89 107 0).

Исключения для переработанных продуктов:

Важно отметить, что запрет не распространяется на разделанную мороженую продукцию из судака (потрошенная с головой и без головы, тушка, спинка, кусок, пласт, теша) и сома (потрошенная с головой и без головы, тушка, спинка, кусок, пласт, теша), коды ТН ВЭД:

0302891070 (судак)

0303891070 (судак)

0302720000 (сом)

0303240000 (сом)

Эта продукция классифицируется как переработанная, и на нее ограничительные меры не распространяются.

Департамент государственных доходов ЗКО призывает участников внешней торговли обратить внимание на сроки действия запрета и внимательно отслеживать соответствующие классификации товаров для предотвращения проблем при оформлении таможенных операций.