Казахстан ограничил экспорт некоторых видов рыбы
Введен запрет на вывоз отдельных видов непереработанной рыбы с территории Республики Казахстан, передаёт «24KZ» со ссылкой на пресс-службу ДГД по ЗКО.
Департамент государственных доходов Западно-Казахстанской области сообщает о введении с 14 февраля 2025 года запрета на вывоз некоторых видов непереработанной рыбы с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза. Этот запрет введен на срок шесть месяцев, до 14 августа 2025 года, в целях реализации мер нетарифного регулирования.
Запрещается вывоз:
- Прочей свежей или охлажденной рыбы (судак) (код ТН ВЭД ЕАЭС 0302 89 107 0);
- Сома свежего или охлажденного, за исключением кларевого (африканского) сома (код ТН ВЭД ЕАЭС 0302 72 000 0);
- Сома мороженого, за исключением кларевого (африканского) сома (код ТН ВЭД ЕАЭС 0303 24 000 0);
- Прочей пресноводной рыбы, мороженой (судак) (код ТН ВЭД ЕАЭС 0303 89 107 0).
Исключения для переработанных продуктов:
Важно отметить, что запрет не распространяется на разделанную мороженую продукцию из судака (потрошенная с головой и без головы, тушка, спинка, кусок, пласт, теша) и сома (потрошенная с головой и без головы, тушка, спинка, кусок, пласт, теша), коды ТН ВЭД:
- 0302891070 (судак)
- 0303891070 (судак)
- 0302720000 (сом)
- 0303240000 (сом)
Эта продукция классифицируется как переработанная, и на нее ограничительные меры не распространяются.
Департамент государственных доходов ЗКО призывает участников внешней торговли обратить внимание на сроки действия запрета и внимательно отслеживать соответствующие классификации товаров для предотвращения проблем при оформлении таможенных операций.