Tasqyn: систему прогнозирования паводков запустили в Казахстане

Систему прогнозирования паводков Tasqyn запустили в Казахстане. Она позволит рассчитывать приточность воды к водохранилищу, определять объём весеннего половодья и моделировать зоны затопления, передаёт «24KZ».

Работа уже ведётся по 142 гидропостам на 128 участках рек. 114 специалистов «Қазсушар» ежедневно отслеживают данные.

Отметим, что система Tasqyn подключена к глобальной системе оповещения о наводнениях GloFAS. Окончательный прогноз на паводковый период этого года будет готов в начале марта.