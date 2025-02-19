Водоотводной канал строят в Карагандинской области

В Карагандинской области строят водоотводной канал длиной 2 км. Его вырыли в степи недалеко от многоэтажных домов, чтобы в случае паводков задержать большую воду. Этот район в прошлом году сильно затопило, передаёт корреспондент «24KZ».

Лиана Жамлиханова, корреспондент:

- Юго-восточная часть Караганды – самая паводкоопасная. Поэтому в этом году местные власти решили вырыть в степи недалеко от жилых домов вот такой арык. Его длина составит почти два километра, а глубина – 5,5 метров, местами даже девять.

Этот так называемый водоотводной канал примет основной поток талых вод. Он рассчитан почти на 100 тысяч кубометров воды. Таким образом, местные власти планируют разгрузить коллектор, который проходит по проспекту Шахтёров. По плану, большая часть воды должна попасть именно в этот арык, – рассказывает представитель отдела ЖКХ Григорий Ботнарь.

Григорий Ботнарь, зам. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Караганды:

- Есть участки, где глубина достигает порядка 9 метров. На этом участке у нас будут обустроены водопропускные трубы диаметром 1200 миллиметров. Работы начаты в прошлом году. Они проводятся в ежедневном режиме. Завершить их планируем до 10 марта текущего года.

К паводкам готовятся все ответственные службы Карагандинского региона. Уже построили и укрепили 65 километров защитных дамб и валов. К примеру, сейчас военнослужащие помогают расчищать русло реки Сокыр, чтобы по нему могла проходить вода. Также запаслись горюче-смазочными материалами и продовольствием, подготовили 15 тысяч мешков с песком, вывозят снег с улиц города. Эту работу контролирует представитель районного акимата Ерик Ахметов.

Ерик Ахметов, руководитель отдела ЖКХ и жизнеобеспечения акимата им. Казыбек би г. Караганды:

- В дальнейшем планируется со второй декады этого месяца начать работу по очистке арыков открытого типа и водопропускных труб под дорогами. Также на тех улицах, где уровень домов ниже, чем проезжая часть, мы сейчас вывозим снежные массы.

Синоптики и спасатели проводят замеры снега. Итоги этой работы станут известны к 1 марта. Пока же, по словам заместителя начальника ДЧС Думана Далешова, в Карагандинском регионе 150 населённых пунктов остаются в зоне риска подтоплений.

Думан Далешов, заместитель начальника ДЧС Карагандинской области:

- Не подвержены паводкам у нас только города Балхаш и Приозёрск. Во всех остальных районах области есть населённые пункты, находящиеся в зоне риска. Всего у нас было проведено более 130 мероприятий в плановом порядке. Более того, внепланово проведены также порядка 20 мероприятий.

С 1 марта спасатели, военные и полицейские перейдут в режим повышенной готовности к паводкам. В работах по предотвращению наводнений задействуют более 4 тысяч человек и почти 2 тысячи единиц спецтехники.

Авторы: Лиана Жамлиханова, Сайран Акамбаев, Сайлау Игликов.