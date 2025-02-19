Около 1000 домов находятся под угрозой паводков в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске в зону возможных паводков подпадает около тысячи домов. Под угрозой подтоплений – сразу несколько микрорайонов.

К тому же зима в этом году выдалась сложной, с большим количеством осадков, передаёт корреспондент «24KZ».

Для коммунальных служб Усть-Каменогорска эта зима – одна из самых беспокойных. Высота снежного покрова к середине февраля составила уже почти 63 сантиметра. Хотя в прошлом году к этому времени в городе лежало всего 5 сантиметров снега. Это не только создаёт сложности при расчистке улиц, но и повышает паводковые риски.

Александр Карпов, главный инспектор акима г. Усть-Каменогорска по ЧС:

- По сравнению с прошлым годом вывезли в 2,5 раза больше снега – более 120 тысяч кубометров. В прошлом году было в районе 50 на этот момент. Так что работа ведётся у нас. Начинается очистка всех арыков от снега, промывка водопропускных сооружений от наледи уже тоже производится.

Сейчас техника работает в пригородном посёлке Шығыс. Вода с гор уже не раз заходила на территорию домов жителей. Поэтому нужно ей дать безопасную дорогу – через ручей, рассказывает Валерий Корчуганов. Он экскаваторщик городского водоканала. Но сейчас занят не на авариях по сети, а подготовкой к паводкам. Это и трудо-, и времязатратно.

Валерий Корчуганов, экскаваторщик:

- Так, конечно, много времени – это ж к каждому ручью надо подъехать, почистить это всё. Вы не считали, сколько раз я кружился? Ну, каруселька у меня такая. Вот целый день такая работа.

Службы ЧС тоже заняты профилактикой. Они обходят каждый двор, чтобы предупредить людей о рисках. Тем более что часто жители невольно сами создают себе проблемы. К примеру, забивают каналы мусором.

Амангельды Енсегенов, начальник управления ЧС г. Усть-Каменогорска:

- Снег этот с мусором выбрасывают. И вот в такие уже почищенные арыки – потом они здесь воду задерживают. И снова появляется проблемная ситуация. Хотели призвать народ, жителей нашего города, чтобы тоже самостоятельно чистили свой двор.

Коммунальщики отвечают лишь за общественные территории, частные – в руках самих владельцев, уверена и местная жительница Культай Донбаева.

Культай Донбаева, жительница посёлка Шығыс:

- Очень многое зависит от самих людей – они должны более ответственно относиться. Всё равно свой дом, частный дом – надо тоже как-то помогать, чтобы не было водостока прямо в дом.

Всего в городе в зоне риска 11 участков. Наиболее проблемные из них – микрорайоны Согра, Гавань, Аблакетка. Там дома расположены на самом берегу рек и ручьёв. И даже небольшое повышение уровня воды чревато последствиями. Поэтому вся техника к любым ЧС готова. Всего на профилактические меры из бюджета выделили около 100 миллионов тенге.

Авторы: Анель Есенбердина, Жигер Бабаканов.