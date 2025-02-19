Казахстан и Россия будут вместе бороться с паводками

Приграничные регионы Казахстана и России будут вместе бороться с паводками, в частности — вести мониторинг и контроль уровня трансграничной реки Урал, передаёт «24KZ».

Вдоль русла крупнейшей водной артерии Западно-Казахстанской области расположены 87 населённых пунктов. До 80% водных ресурсов поступает с территории соседнего государства.

Власти региона на данный момент находятся с визитом в Оренбурге. Стороны обменялись информацией и гидрологическими данными, обсудили подготовку к весеннему половодью. Казахстанцы предложили российским коллегам обеспечить сброс из Ириклинского водохранилища в маловодный период не ниже прошлогодних значений.

Андрей Вязиков, первый заместитель председателя межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка Оренбургской области:

- Идёт активный обмен информацией, моделирование ситуации, которая может произойти. В настоящий момент мы видим, что модель событий складывается лучше, чем в прошлом году. Полагаем, что паводок в этом году пройдёт без таких разрушительных последствий, с которыми мы столкнулись в 2024 году. Надежда есть. Все службы готовы — как со стороны российской, так и, как информируют нас коллеги, со стороны Казахстана.