В Мангистау будут автоматически взвешивать большегрузы

Автоматизированную систему взвешивания большегрузов установят в Мангистауской области в этом году, передаёт «24KZ».

Сделают это для того, чтобы сохранить дорожное покрытие в регионе, поскольку из-за перегруженного транспорта разрушаются трассы республиканского и местного значения.

Только в прошлом году водителей, нарушивших правила перевозок, оштрафовали на 83 миллиона тенге. Чаще всего перегруз фиксируют на дорогах, соседствующих с песчаными и гравийными карьерами. Именно поэтому в Мангистауском и Каракиянском районах планируют установить автоматические измерительные системы, чтобы контролировать вес перевозимых грузов.

Казбек Мамбетов, директор филиала национальной компании «КазАвтоЖол»:

- Перегруженный транспорт наносит большой ущерб дорогам. Появляется колейность, ямы, просадки. Для решения этой проблемы мы установим автоматизированную систему на двух участках. Одна — рядом с Жетыбаем, а другая — с Сайотесом. Потому что гравий добывают в Шетпе, и машины оттуда уходят по разным направлениям — в сторону Актау либо Атырау. Эта мера поможет предотвратить повреждения дороги во время транспортировки грузов.