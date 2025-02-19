Партия Amanat решает проблемы жителей села в Караганде

Мобильные приёмные партии Amanat продолжают помогать казахстанцам. На этот раз они посетили жителей Караганды, передаёт «24KZ».

Десятки людей получили ответы на вопросы о благоустройстве, уборке снега, освещении улиц и работе коммунальных служб. Многие из возникших вопросов депутаты и специалисты госорганов решили на месте.

Вера Буденко, жительница г. Караганды:

- У нас сделана замечательная реконструкция парка, очень много вложено сил. Единственное, что хотелось бы пожелать — это больше аттракционов. Я думаю, что если бы в нашем парке появились ещё два-три аттракциона, это было бы ещё лучше. А за всё остальное, что сделано для нашего парка, я благодарна. Сделано освещение, и действительно люди как-то воспрянули.

Серик Муканов, депутат Карагандинского городского маслихата, член фракции Amanat:

- Мы сами тоже принимаем такие проблемные обращения. Мы обходим все инстанции — в акимате, ЖКХ, КХ, в «Караганды Су», «Караганды Жарык». А когда вопрос особенно проблемный, в основном обращаемся через партию Amanat, чтобы она своим авторитетом помогла.

ПАРТИЯ AMANAT ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ ШЫМКЕНТА

Такая же встреча прошла и с жителями Шымкента. Горожане говорили о необходимости асфальтирования и расширения внутриквартальных дорог, изменении маршрутов общественного транспорта, увеличении количества автобусов, а также о наименовании улиц. Партийцы, в свою очередь, пообещали, что все вопросы будут решены в кратчайшие сроки.