Авиаэксперт прогнозирует сбои в поставках топлива в Казахстан

До 30% могут подорожать международные и внутренние авиаперелёты для казахстанских пассажиров. Причин для роста цен несколько. Одной из них может стать нехватка топлива, которая, по разным данным, составит 300 или 400 тысяч тонн в год. Такой прогноз озвучил независимый эксперт авиационной отрасли Серик Мухтыбаев, передаёт корреспондент «24KZ».

По словам Серика Мухтыбаева, казахстанские НПЗ не вырабатывают нужного объёма ГСМ, чтобы обеспечить перелёты как внутри республики, так и за её пределами. Сейчас основной поставщик авиатоплива — Россия. Независимый авиаэксперт предполагает, что на фоне геополитической ситуации соседняя страна может столкнуться с серьёзным дефицитом. Особенно сложным для российской гражданской авиации станет летний сезон. Не исключает Мухтыбаев и версию о том, что Россия может ввести запрет на экспорт авиакеросина.

Серик Мухтыбаев, независимый эксперт авиационной отрасли:

- По моим предположениям, будут перебои с выработкой достаточного объёма авиационного ГСМ, чтобы мы могли свободно импортировать его из соседней страны. Это один из факторов. Восполнять нехватку у нас, к сожалению, другими источниками не получится.

АВИАЭКСПЕРТ: КАЗАХСТАНУ НУЖНО СТРОИТЬ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ JET-1

В качестве альтернативы Казахстан мог бы использовать более дешёвое, но при этом экологичное авиатопливо JET-1. Однако этот вид международного авиакеросина не сертифицирован в нашей стране. Также отсутствует соответствующая инфраструктура: топливозаправочные комплексы в большинстве аэропортов не готовы к работе с данной продукцией.

Поэтому необходимо строить специальные новые хранилища и станции для JET-1. Но есть нюансы: этот процесс требует не только времени, но и дополнительных логистических и финансовых затрат. И вот что предлагает независимый авиаэксперт.

Серик Мухтыбаев, независимый эксперт авиационной отрасли:

- Государство должно предоставить определённые льготы, доступные кредитные линии, а также освободить от налогов закупаемое оборудование для топливозаправочных комплексов. Тогда этот вопрос сдвинется с мёртвой точки. Возможно, даже частные инвесторы захотят строить эти комплексы, чтобы в перспективе зарабатывать.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕЛЁТЫ МОГУТ ПОДОРОЖАТЬ ДО 30%

Дефицит топлива может напрямую повлиять на рост цен на авиабилеты. Не исключено, что международные и внутренние рейсы подорожают до 30 %.

По словам Серика Мухтыбаева, в 90-х и 2000-х годах Казахстан уже переживал сложности с нехваткой авиационного ГСМ. Тогда воздушным судам приходилось делать техническую посадку для дозаправки за пределами страны, а также заправляться за рубежом.

Для стабилизации цен на авиабилеты, по словам Мухтыбаева, в первую очередь нужно развивать конкуренцию на рынке. Также важно наращивать производство на собственных нефтеперерабатывающих заводах, чтобы снизить зависимость от импорта. Ещё одно предложение — обновить законодательную базу в части развития гражданской авиации и перенять зарубежный опыт.

Серик Мухтыбаев, независимый эксперт авиационной отрасли:

- В качестве примера могу сказать, что в 2018 году у наших соседей указом президента Узбекистана были введены преференции для развития авиационного и туристического рынка. Каков результат? Многие аэропорты обновили свои активы, появилось более восьми частных авиакомпаний. Таким образом, они сейчас активно развивают рынок.

ВЕЧЕР ВОСКРЕСЕНЬЯ — ВЫГОДНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ПОКУПКИ АВИАБИЛЕТОВ

Вечер воскресенья — «золотая» возможность для тех, кто хочет выгодно путешествовать. Этой информацией поделился один из опытных пилотов, пишет британское издание Daily Express.

Авиакомпании, как правило, пересматривают тарифы на билеты, подстраиваясь под результаты бронирований за неделю. Чтобы избежать пустых мест в самолётах, к концу выходных перевозчики могут запустить горящие скидки.

Эксперты утверждают, что лучшие цены на авиабилеты можно поймать за 30-45 дней до вылета. Сочетание этого временного интервала с покупкой в воскресенье вечером может обеспечить значительную экономию.