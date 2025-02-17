Цифровую систему взыскания долгов запустили в Павлодарской области

В Павлодарской области запустили пилотный проект «Робот – судебный исполнитель». Это цифровая система, которая помогает автоматически взыскивать долги без участия частных судебных исполнителей, передаёт «24KZ».

За первые шесть месяцев работы искусственный интеллект инициировал более 13 тысяч дел. Это позволило жителям региона сэкономить более семи миллионов тенге на оплате услуг частных судебных исполнителей, сообщили в областном департаменте юстиции.

Маржан Имятова, руководитель Департамента юстиции Павлодарской области:

- После возбуждения исполнительного производства до 20 МРП робот направляет должнику уведомление с детальной информацией об упрощённом производстве по нескольким каналам связи. Это может быть SMS-уведомление через портал 1414 и SMS-уведомление в Egov Mobile. Робот, в отличие от частного судебного исполнителя, налагает аресты только на один банковский счёт.