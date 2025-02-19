Дипломатическому корпусу представлены новые категории виз

Министерство иностранных дел Республики Казахстан организовало брифинг для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, загранучреждений РК (ВКС), а также СМИ о преимуществах новых категорий виз – Neo Nomad Visa, Digital Nomad Visa, B9, передает «24KZ» со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

В брифинге приняли участие Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев, а также Заместитель председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Мирас Закиев.

Открывая брифинг, Р.Василенко отметил, что введение новых категорий виз, таких как Neo Nomad Visa, Digital Nomad Visa и B9, значительно расширяет возможности для иностранных граждан, желающих жить и работать в Казахстане.

Введение новых категорий виз, таких как Neo Nomad Visa, Digital Nomad Visa и B9, направлено на укрепление позиции государства в качестве привлекательного направления для цифровых кочевников и квалифицированных специалистов, тем самым, содействуя интеграции Казахстана в глобальную экономику, развитию туристической сферы и созданию благоприятных условий для обмена знаниями и культурой.

Neo Nomad Visa (B12-1) предназначена для цифровых кочевников, иностранных граждан, работающих удаленно и совмещающих трудовую деятельность с путешествиями. Введение данного вида визы позволит повысить узнаваемость и доступность Казахстана в качестве туристического направления.

Digital Nomad Visa (B9-1) представляет уникальную возможность «цифровым кочевникам», а именно специалистам (фрилансерам, самозанятым предпринимателям, основателям стартапов) из любой страны пребывать длительный срок в Казахстане.

Residence Visa (B9) была специально разработана для привлечения в страну иностранных специалистов с навыками в таких областях, как медицина, наука, инновации, образование и творческие индустрии, позволяя иностранным гражданам пребывать в стране сроком до 90 дней.