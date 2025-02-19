Олжас Бектенов выразил соболезнования семьям погибших в шахте в области Ұлытау и заслушал отчет о работе правительственной комиссии, сообщает «24KZ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

Олжас Бектенов, Премьер-министр:

- Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Соответствующие службы работают на месте.

По поручению Главы государства работает Правительственная комиссия для расследования причин аварии и устранения последствий. О проводимой работе заслушан отчет заместителя Премьер-министра К. Бозумбаева.

Олжас Бектенов, Премьер-министр:

- Необходимо провести тщательное расследование причин происшествия, ликвидировать все последствия. Канат Алдабергенович, регулярно докладывайте о проводимой работе.