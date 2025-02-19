Три новых аэропорта построят в курортных зонах Казахстана

По поручению Главы Государства реализуются проекты строительства новых аэропортов малой региональной авиации в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли, сообщает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Все необходимые подготовительные работы уже ведутся к открытию строительного сезона. Аэропорты будут оснащены взлетно-посадочными полосами длиной более двух тысяч метров.

Как доложил на заседании Правительства вице-министр транспорта Талгат Ластаев, для обслуживания новых маршрутов будут использоваться региональные самолеты ATR-72 и Q-400 Bombardier до 74пассажиров. Их закупят через механизмы Фонда развития промышленности. Основная задача – организация прямых перелетов в эти аэропорты из Алматы, Астаны и других крупных городов, что сделает эти туристические направления более доступными.

Кроме того, каждый год государство субсидирует 26 социально-значимых авиамаршрутов. Среди них направления в Ушарал, Урджар, Туркестан, Актау и другие популярные туристические города. В прошлом году завершены ремонты терминалов и аэродромов малой авиации в Ушарале, Урджаре и Балхаше.

Для улучшения наземной инфраструктуры в 2024 году проведены строительные и ремонтные работы в 10 аэропортах, за счет 350 млрд тенге частных инвестиций модернизированы пассажирские терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, что увеличило их пропускную способность в 6,5 раз. В аэропортах Актау и Павлодара капитальный ремонт аэродромных покрытий закончится в этом году.

Для развития авиахабов и увеличения грузопотока выделены шесть ключевых аэропортов. В рамках их модернизации планируется привлечь $2,1 млрд частных инвестиций.

Кроме того, для стабилизации перевозок важно обеспечить достаточные запасы авиатоплива. Ведется работа с АЗРК и Минэнерго для снижения стоимости авиатоплива, увеличения производства и устранения посредников в поставках.

В 2025 году запланировано 16 новых международных направлений. Академия гражданской авиации до конца года планирует получить сертификат Европейского агентства по безопасности полетов для подготовки казахстанских пилотов и инженеров. Ежегодно отрасли требуется 500-600 новых специалистов, сейчас в гражданской авиации Казахстана занято 23 тыс. человек.